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في نهائي كأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

2022-12-15 الساعة 7:38
موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم العالمية، نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، حيث تنطلق المباراة مساء الأحد المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل عبر قنوات MATCH FOOTBALL 1 , ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, ORTB.

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مشوار الأرجنتين وفرنسا

وكان المنتخب الأرجنتيني بدأ مشواره في المونديال بخسارة من السعودية ثم فوزين على بولندا والمكسيك ليعبر إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16، فاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف، ثم فاز في دور الثمانية بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ثم أقصى في دور الـ4، منتخب كرواتيا بالفوز عليه بثلاثية دون رد.

أما منتخب فرنسا فبدأ البطولة بفوز كبير على أستراليا برباعية لهدف، ثم فوز على الدنمارك، ثم خسارة من تونس في ختام دور المجموعات.

وفي دور ثمن النهائي، فاز المنتخب الفرنسي على بولندا، ثم أقصى المنتخب الإنجليزي من دور الثمانية، وتخطى بالأمس عقبة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي بثنائية دون رد.

ليونيل ميسي - الأرجنتين وكرواتيا - جوليان ألفاريز

منافسة بين ميسي ومبابي

ويدخل ليونيل ميسي وكيليان مبابي مباراة الأرجنتين وفرنسا بهدف مواصلة التألق، وقيادة بلاده لحصد لقب كأس العالم 2022، كما يطمح كل منهما لتسجيل هدف، لحسم لقب هداف النسخة الحالية لصالحه.

وقبل مباراة الأرجنتين وفرنسا، يتصدر ميسي ومبابي قائمة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف لكل منهما، فيما نجح نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أوليفيه جيرو في تسجيل 4 أهداف، بالتساوي مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد كشف عن معايير الفوز بجائزة هداف كأس العالم 2022 في حالة تساوي لاعبين، حيث سيتم منحها لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

وفي حالة تساوي أكثر من لاعبين أو أكثر، سيتم منح جائزة هداف كأس العالم 2022 للاعب الذي شارك في أقل عدد من الدقائق، كما سيتم منح الحذاء الفضي والبرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين.

فرنسا والمغرب

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