موعد مباراة البرازيل ضد الكاميرون والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية غدًا مباراة البرازيل ضد الكاميرون وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات عن مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 بقطر.

توقيت المباراة

وتنطلق مباراة البرازيل ضد الكاميرون غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” في قطر.

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS CONNECT.

وقبل المباراة، يتواجد منتخب البرازيل في صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من فوزين على سويسرا وصربيا، أما منتخب الكاميرون فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة، بعد خسارته من سويسرا وتعادله أمام منتخب صربيا.

ويحتاج المنتخب الكاميروني إلى معجزة للفوز على منتخب البرازيل والتأهل لدور الستة عشرة من مونديال قطر، مع فوز صربيا على منتخب سويسرا بفارق هدفين، لكي يصعد المنتخب الكاميروني ثانيًا عن المجموعة السابعة رفقة البرازيل التي ضمنت التأهل مسبقًا.

تشكيل مباراة البرازيل ضد الكاميرون المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب البرازيل مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، بريمر، داني ألفيش، ماركينيوس، تيليس، كاسيميرو، جيماريش، أنتوني، مارتينيلي، رافينيا، جيسوس”.

أما منتخب الكاميرون فتشكيله المتوقع سيكون مكونًا من: ” إيباسي، نكولو، تولو، كاستيليتو، فاي، هونجلا، كوندي، أنجيسا، مبيومو، إيكامبي، موتينج”.

وكان منتخب البرازيل تقابل مع منتخب الكاميرون في دور المجموعات في مونديال 2014، وفاز المنتخب البرازيلي برباعية لهدف.