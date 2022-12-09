موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة

يترقب جمهور كرة القدم العربية غدًا السبت موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة المغرب والبرتغال

وسيكون موعد مباراة المغرب والبرتغال غدًا في السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الثمامة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN SPORTS HD 3 MAX, RAI 1 , ORTM, ALKASS ONE HD , RTE TWO.

وسوف يدير الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة المغرب والبرتغال.

وكان المنتخب المغربي تأهل لربع نهائي المونديال بعد إقصائه للمنتخب الإسباني، بينما تأهل منتخب البرتغال على حساب المنتخب السويسري.

وسبق للمنتخب المغربي أن تقابل مع المنتخب البرتغالي مرتين في كأس العالم حيث كانت الأولى في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وفاز منتخب المغرب بثلاثية لهدف، أما المرة الثانية فكانت في دور المجموعات عام 2018 وفاز المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

وقبل موعد مباراة المغرب والبرتغال، أكد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة البرتغال، يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

تصريح مدربي المغرب والبرتغال

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المغرب ضد البرتغال: “المنافس يضم مجموعة من أفضل اللاعبين حول العالم وله كل الاحترام والتقدير، لكننا لدينا الطموح لكتابة التاريخ”.