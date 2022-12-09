موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط
يترقب جمهور كرة القدم العربية غدًا السبت موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
وسيكون موعد مباراة المغرب والبرتغال غدًا في السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الثمامة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN SPORTS HD 3 MAX, RAI 1 , ORTM, ALKASS ONE HD , RTE TWO.
وسوف يدير الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة المغرب والبرتغال.
وكان المنتخب المغربي تأهل لربع نهائي المونديال بعد إقصائه للمنتخب الإسباني، بينما تأهل منتخب البرتغال على حساب المنتخب السويسري.
وسبق للمنتخب المغربي أن تقابل مع المنتخب البرتغالي مرتين في كأس العالم حيث كانت الأولى في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وفاز منتخب المغرب بثلاثية لهدف، أما المرة الثانية فكانت في دور المجموعات عام 2018 وفاز المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.
وقبل موعد مباراة المغرب والبرتغال، أكد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة البرتغال، يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.
وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المغرب ضد البرتغال: “المنافس يضم مجموعة من أفضل اللاعبين حول العالم وله كل الاحترام والتقدير، لكننا لدينا الطموح لكتابة التاريخ”.
وتابع المدرب المغربي: “الجميع ينظر إلى نقاط القوة والضعف للمنافس، وسأضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، ونسعى للتحسن في مواجهة منافس مرشح للفوز ليس فقط باللقاء ولكن باللقب”.
وأضاف وليد الركراكي: “هدفنا تحقيق المفاجأة أمام البرتغال.. أنا فخور بمنتخب المغرب الأول عربيًا في الوصول لهذه المرحلة، كما أن كافة الجماهير العربية تدعمنا لنصنع التاريخ سويًا”.
وأردف وليد الركراكي قائلًا: “نلعب للمغرب ونشعر بدعم المنتخب المغربي من كافة الجماهير العربية والإفريقية وهدفنا صناعة التاريخ.. وفرحة الجماهير أغلى هدف بالنسبة لنا ونسعى للمزيد وتحقيق إنجاز أكبر”.
واستكمل: “سنلعب للاستحواذ والتحكم في الكرة لإيقاف خطورة المنتخب البرتغالي، التحدي سيكون صعبًا فلديهم لاعبون كبار، وكمدرب للمغرب أتمنى ألا يشارك كريستيانو رونالدو أساسيًا فهو أحد أفضل من لمس كرة القدم”.
أما المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس فشدد على صعوبة مواجهة المغرب المقبلة، نظرًا لامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين المحترفين في أوروبا.
وتابع مدرب البرتغال تصريحاته، قائلًا “منتخبات إفريقيا تلعب بشكل رائع في كرة القدم وتملك الطاقة والإبداع، لاعبو المغرب يلعبون لآبائهم وأجدادهم وبلادهم بحماس شديد”.
واضاف فيرناندو سانتوس: “منتخب المغرب لديه العديد من النجوم الكبار الذين ينشطون في أندية أوروبية كبرى، هناك حكيم زياش لاعب تشيلسي وأشرف حكيمي أحد أبرز اللاعبين في مركزه في العالم مع فريقه باريس سان جيرمان”.