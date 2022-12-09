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في ربع نهائي كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة

2022-12-09 الساعة 7:41
موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور كرة القدم العربية غدًا السبت موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة المغرب والبرتغال

وسيكون موعد مباراة المغرب والبرتغال غدًا في السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الثمامة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, BEIN SPORTS HD 3 MAX, RAI 1 , ORTM, ALKASS ONE HD , RTE TWO.

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وسوف يدير  الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو مباراة المغرب والبرتغال.

وكان المنتخب المغربي تأهل لربع نهائي المونديال بعد إقصائه للمنتخب الإسباني، بينما تأهل منتخب البرتغال على حساب المنتخب السويسري.

وسبق للمنتخب المغربي أن تقابل مع المنتخب البرتغالي مرتين في كأس العالم حيث كانت الأولى في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وفاز منتخب المغرب بثلاثية لهدف، أما المرة الثانية فكانت في دور المجموعات عام 2018 وفاز المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

وقبل موعد مباراة المغرب والبرتغال، أكد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة البرتغال، يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

المغرب والبرتغال - حكيم زياش وكريستيانو رونالدو

تصريح مدربي المغرب والبرتغال

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المغرب ضد البرتغال: “المنافس يضم مجموعة من أفضل اللاعبين حول العالم وله كل الاحترام والتقدير، لكننا لدينا الطموح لكتابة التاريخ”.

وتابع المدرب المغربي: “الجميع ينظر إلى نقاط القوة والضعف للمنافس، وسأضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، ونسعى للتحسن في مواجهة منافس مرشح للفوز ليس فقط باللقاء ولكن باللقب”.

وأضاف وليد الركراكي: “هدفنا تحقيق المفاجأة أمام البرتغال.. أنا فخور بمنتخب المغرب الأول عربيًا في الوصول لهذه المرحلة، كما أن كافة الجماهير العربية تدعمنا لنصنع التاريخ سويًا”.

منتخب المغرب - حكيم زياش

وأردف وليد الركراكي قائلًا: “نلعب للمغرب ونشعر بدعم المنتخب المغربي من كافة الجماهير العربية والإفريقية وهدفنا صناعة التاريخ.. وفرحة الجماهير أغلى هدف بالنسبة لنا ونسعى للمزيد وتحقيق إنجاز أكبر”.

واستكمل: “سنلعب للاستحواذ والتحكم في الكرة لإيقاف خطورة المنتخب البرتغالي، التحدي سيكون صعبًا فلديهم لاعبون كبار، وكمدرب للمغرب أتمنى ألا يشارك كريستيانو رونالدو أساسيًا فهو أحد أفضل من لمس كرة القدم”.

أما المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس فشدد على صعوبة مواجهة المغرب المقبلة، نظرًا لامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين المحترفين في أوروبا.

وتابع مدرب البرتغال تصريحاته، قائلًا “منتخبات إفريقيا تلعب بشكل رائع في كرة القدم وتملك الطاقة والإبداع، لاعبو المغرب يلعبون لآبائهم وأجدادهم وبلادهم بحماس شديد”.

واضاف فيرناندو سانتوس: “منتخب المغرب لديه العديد من النجوم الكبار الذين ينشطون في أندية أوروبية كبرى، هناك حكيم زياش لاعب تشيلسي وأشرف حكيمي أحد أبرز اللاعبين في مركزه في العالم مع فريقه باريس سان جيرمان”.

بيبي - البرتغال ضد سويسرا

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