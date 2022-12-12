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ضمن منافسات نصف نهائي مونديال قطر

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

2022-12-12 الساعة 12:47
موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

المغرب وفرنسا

وتنطلق مباراة المغرب ضد فرنسا مساء الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

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وكان المنتخب المغربي تأهل على حساب منتخب البرتغال بالفوز بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، بينما تأهل منتخب فرنسا بالفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف.

منتخبا المغرب وفرنسا

مشوار المغرب وفرنسا

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط، كذلك تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته السادسة برصيد سبع نقاط.

ويُعد المنتخب المغربي مع المنتخب الكرواتي، الفريقين الوحيدين اللذين لم يتلقيا أي هزيمة في كأس العالم قطر 2022، بينما خسرت الأرجنتين من السعودية في الجولة الأولى، وخسر المنتخب الفرنسي من نظيره التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

وستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا مساء غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

بينما تلعب المغرب ضد المنتخب الفرنسي مساء بعد غد الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “البيت”.

وكانت مباريات دور الثمانية في المونديال بدأت من الجمعة الماضية، حيث فازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح، وتأهلت الأرجنتين على حساب هولندا بركلات الترجيح.

وفي مباريات أول أمس السبت، تأهلت المغرب على حساب البرتغال وفرنسا على حساب المنتخب الإنجليزي.

منتخبا المغرب وفرنسا

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