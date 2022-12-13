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في نصف نهائي مونديال قطر

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب والقنوات الناقلة

2022-12-13 الساعة 10:26
موعد مباراة فرنسا ضد المغرب والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم العالمية غدًا، مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 مساء الغد الأربعاء.

وتنطلق المباراة غدًا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” البيت” عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

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فرنسا ضد المغرب

وكان المنتخب المغربي تأهل على حساب منتخب البرتغال بالفوز بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، بينما تأهل منتخب فرنسا بالفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط، كذلك تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته السادسة برصيد سبع نقاط.

منتخبا المغرب وفرنسا - منتخبا المغرب وفرنسا - فرنسا ضد المغرب

ويُعد المنتخب المغربي مع المنتخب الكرواتي، الفريقين الوحيدين اللذين لم يتلقيا أي هزيمة في كأس العالم قطر 2022، بينما خسرت الأرجنتين من السعودية في الجولة الأولى، وخسر المنتخب الفرنسي من نظيره التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

وكان المدرب المغربي وليد الركراكي أكد على أن منتخب بلاده يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الفرنسي والتأهل إلى نهائي كأس العالم في قطر.

وأضاف الركراكي أن حلم المنتخب المغربي يتمثل في التتويج بلقب كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الأمر، وذلك قبل مباراة فرنسا ضد المغرب.

منتخبا المغرب وفرنسا

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