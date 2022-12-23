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بعد توديعه لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة ليفربول القادمة بـ الدوري الإنجليزي

2022-12-23 الساعة 6:44
موعد مباراة ليفربول القادمة بـ الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023 يوم الاثنين المقبل.

وسيواجه الريدز، فريق أستون فيلا يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة من البريميرليج، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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ويسعى الريدز إلى الفوز والوصول إلى النقطة رقم 25 من أجل الدخول في منطقة المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد مانشستر سيتي

وفي مساء أمس الخميس، أطاح نادي مانشستر سيتي، بضيفه ليفربول خارج بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ16.

ليفربول - نادي ليفربول

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، حيث أحرز النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لـ مان سيتي بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

ونجح بعدها البرتغالي فابيو كارفايو في إحراز هدف التعادل لـ الريدز بالدقيقة العشرين بعد تمريرة جيدة من اللاعب جيمس ميلنر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ليفربول - نادي ليفربول

وفي الشوط الثاني، نجح الجزائري رياض محرز في تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بمهارة جيدة في الدقيقة الـ47، ثم تمكن بعدها بدقيقة المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة الـ48.

وظل مانشستر سيتي يضغط حتى أضاف المدافع الهولندي ناثان آكي الهدف الثالث لـ السيتي في الدقيقة الـ59 من ضربة رأسية بعد تمريرة مميزة من دي بروين.

ليفربول ومانشستر سيتي - كأس الرابطة

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