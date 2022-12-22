موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ليفربول ومان سيتي

وتنطلق المباراة في الساعة الـ11 من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORTS FOOTBALL UK , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

وكانت مباريات دور الـ16 من البطولة بدأت أول أمس الثلاثاء بفوز نيوكاسل يونايتد على نادي بورنموث بهدف دون رد، وفوز ساوثهامبتون على لينكولن سيتي بنتيجة 2-1، بينما فاز وولفرهامبتون على فريق جيلنجهام بهدفين دون رد، بينما فاز ليستر سيتي على فريق ميلتون كينز دونز بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس الأربعاء، فاز نادي نوتنجهام فورست على فريق بلاكبيرن روفرز برباعية لهدف، بينما تأهل تشارلتون أثليتك إلى ربع نهائي البطولة بفوزه على برايتون بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء الترجيحية.

أما مانشستر يونايتد ففاز على فريق بيرنلي بثنائية دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 22 نقطة، أما فريق مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

جدير بالذكر أن الريدز كان فاز على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بهدف دون رد سجله المصري محمد صلاح في الجولة الـ11 من عمر المسابقة يوم 16 أكتوبر الماضي.