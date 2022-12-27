موعد مباراتي نصف نهائي السوبر السعودي

كشف الحساب الرسمي لـ بطولة كأس السوبر السعودي في “تويتر” عن موعد مباراتي نصف نهائي البطولة بالإضافة إلى المباراة النهائية.

مباريات السوبر السعودي

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والفيحاء يوم الأربعاء 25 يناير على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض، في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

وفي نفس اليوم يلعب الاتحاد ضد النصر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أما النهائي فسوف يُقام يوم الأحد 29 يناير في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.

وتبدأ بطولة السوبر، انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ويواجه الهلال، فريق الفيحاء في تكرار لمواجهة نهائي كأس الملك الموسم الماضي، حيث فاز الفيحاء باللقب عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

نظام البطولة

وتُقام النسخة الجديدة من البطولة بمشاركة 4 أندية حيث يشارك بطل كأس الملك ووصيفه، وبطل دوري روشن ووصيفه.

ويشارك الهلال بصفته بطلًا للدوري، والاتحاد وصيفًا له، والفيحاء بطلًا لكأس الملك، أما النصر فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي، بعدما جاء الهلال في وصافة كأس خادم الحرمين.

وتعد نسخة كأس السوبر السعودي في حلتها الجديدة شبيهة بالصيغة المعتمدة في الكأس السوبر الإسبانية منذ موسم 2019 – 2020 التي أقيمت في السعودية.

وكان اتحاد القدم السعودي اعتمد في 19 فبراير الماضي النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.