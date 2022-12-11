موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2022

تحدد أطراف مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد تأهل منتخبات المغرب والأرجنتين وكرواتيا وفرنسا.

مباراتا نصف نهائي المونديال

وستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

بينما تلعب المغرب ضد المنتخب الفرنسي مساء الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” البيت”.

نتائج مباريات دور الثمانية

وكانت مباريات دور الثمانية في المونديال بدأت من أول أمس الجمعة، حيث فازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح، وتأهلت الأرجنتين على حساب هولندا بركلات الترجيح.

وفي مباريات أمس السبت، تأهلت المغرب على حساب البرتغال وفرنسا على حساب المنتخب الإنجليزي.