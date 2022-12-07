موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

اختُتمت أمس الثلاثاء، مباريات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بتأهل كلٍّ من كرواتيا والبرازيل وهولندا والأرجنتين والمغرب والبرتغال وإنجلترا وفرنسا إلى دور الثمانية.

موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم

وتنطلق مباريات دور الثمانية مساء بعد غد الجمعة بإقامة مباراتين وهما “كرواتيا ضد البرازيل في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، هولندا ضد الأرجنتين في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة”.

وتُستكمل مباريات دور الثمانية السبت المقبل بإقامة مباراتين وهما “المغرب والبرتغال وتبدأ في الـ6 مساءً، إنجلترا وفرنسا وتنطلق في العاشرة مساءً”.

وكانت مباريات ثمن النهائي انتهت كالتالي: “فوز هولندا على أمريكا 3/ 1، فوز الأرجنتين على أستراليا 2/ 1، فوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3/ 1، فوز إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح، فوز البرازيل على كوريا الجنوبية برباعية لهدف، فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، فوز البرتغال على سويسرا بنتيجة 6/ 1”.