موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك

اختُتمت أمس الخميس مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك بإقامة 3 مباريات.

وكانت مباريات دور الـ16 انطلقت الثلاثاء الماضي، بفوز الوحدة على ضمك وفوز الفيحاء على الخليج.

وفي مباريات أول أمس الأربعاء، فاز أبها على التعاون، وفاز الهلال على الاتفاق، أما نادي النصر فهزم العدالة.

وفي مباريات أمس الخميس، تأهل الباطن على حساب الرائد، وتأهل الفتح على حساب الطائي، بينما تأهل الاتحاد على حساب الشباب.

ربع نهائي كأس الملك

وتنطلق مباريات ربع النهائي، يوم الخميس 9 فبراير بمواجهة الاتحاد لـ الفيحاء، بينما يواجه الهلال نادي الفتح يوم 10 فبراير.

أما الوحدة فيواجه نادي الباطن يوم 11 فبراير، بينما يلعب النصر أمام أبها يوم 12 فبراير.