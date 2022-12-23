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بعد ختام لقاءات دور الـ16

موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك

2022-12-23 الساعة 12:48
موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك
المواطن - محمد سمعه

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اختُتمت أمس الخميس مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك بإقامة 3 مباريات.

وكانت مباريات دور الـ16 انطلقت الثلاثاء الماضي، بفوز الوحدة على ضمك وفوز الفيحاء على الخليج.

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وفي مباريات أول أمس الأربعاء، فاز أبها على التعاون، وفاز الهلال على الاتفاق، أما نادي النصر فهزم العدالة.

وفي مباريات أمس الخميس، تأهل الباطن على حساب الرائد، وتأهل الفتح على حساب الطائي، بينما تأهل الاتحاد على حساب الشباب.

الهلال والاتفاق في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ربع نهائي كأس الملك

وتنطلق مباريات ربع النهائي، يوم الخميس 9 فبراير بمواجهة الاتحاد لـ الفيحاء، بينما يواجه الهلال نادي الفتح يوم 10 فبراير.

حمدالله - الاتحاد والشباب

أما الوحدة فيواجه نادي الباطن يوم 11 فبراير، بينما يلعب النصر أمام أبها يوم 12 فبراير.

الفتح والطائي
الفتح والطائي

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