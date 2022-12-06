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على ملعب آل نهيان

موعد ومكان لقاء تشيلسي وأستون فيلا بكأس التحدي في أبوظبي

2022-12-06 الساعة 11:03
موعد ومكان لقاء تشيلسي وأستون فيلا بكأس التحدي في أبوظبي
المواطن - عاطف عبداللطيف

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يلتقي فريقا تشيلسي وأستون فيلا الإنجليزيين، مساء يوم الأحد المقبل، في الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة على ملعب آل نهيان في أبوظبي، وهي مباراة ودية يطلق عليها كأس التحدي.

عودة البريميرليج

وتأتي مواجهة تشيلسي وأستون فيلا ضمن آخر استعدادات للفريقين قبل استكمال بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

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ويحتل نادي تشيلسي المركز الثامن برصيد 21 نقطة، كما يحتل نادي آستون فيلا المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

تدريبات تشيلسي

ونشرت قناة أبوظبي الرياضية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، لقطات لتدريبات فريق تشيلسي في أبوظبي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في بطولة “كأس التحدي” على استاد آل نهيان يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

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