موعد ومكان مباراة الأرجنتين وأستراليا بالمونديال

يواصل منتخب الأرجنتين سعيه إلى تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بمونديال قطر 2022، بمواجهة قوية مساء اليوم السبت بدور الـ16 أمام منتخب أستراليا.

الموعد والمكان

تنطلق مباراة الأرجنتين وأستراليا، اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتقام على أرض ملعب أحمد بن علي.

حكم المباراة

‏أسندت لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بطولة كأس العالم 2022 إدارة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا إلى الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.

تاريخ المواجهات

واجهت الأرجنتين أستراليا 7 مرات وفازت في 5 مباريات متتالية، وخسرت مرة واحدة فقط- الخسارة 4-1 في أول لقاء لها على الإطلاق في عام 1988، وحققوا تعادلًا مرة واحدة في 1993 خلال مباراة فاصلة في كأس العالم.