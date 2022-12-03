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موعد ومكان مباراة الأرجنتين وأستراليا بالمونديال

2022-12-03 الساعة 1:50
موعد ومكان مباراة الأرجنتين وأستراليا بالمونديال
المواطن - متابعة

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يواصل منتخب الأرجنتين سعيه إلى تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بمونديال قطر 2022، بمواجهة قوية مساء اليوم السبت بدور الـ16 أمام منتخب أستراليا.

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الموعد والمكان

تنطلق مباراة الأرجنتين وأستراليا، اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتقام على أرض ملعب أحمد بن علي.

منتخب أستراليا
لاعبو أستراليا – المصدر @fifaworldcup_ar

حكم المباراة

‏أسندت لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بطولة كأس العالم 2022 إدارة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا إلى الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.

تاريخ المواجهات

واجهت الأرجنتين أستراليا 7 مرات وفازت في 5 مباريات متتالية، وخسرت مرة واحدة فقط- الخسارة 4-1 في أول لقاء لها على الإطلاق في عام 1988، وحققوا تعادلًا مرة واحدة في 1993 خلال مباراة فاصلة في كأس العالم.

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