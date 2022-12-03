موعد ومكان مباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

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يخوض منتخب هولندا مباراة قوية ومصيرية، اليوم السبت، ضد نظيره الولايات المتحدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتقام مباراة هولندا ضد نظيره منتخب أمريكا، اليوم السبت في دور الـ16 من مونديال قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب استاد خليفة الدولي في مدينة الريان القطرية، وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس وقنوات الكاس.
يدخل المنتخب البرتقالي (هولندا) المباراة، متصدرًا المجموعة الأولى دون خسارة في مجموعة ضمت كل من قطر والسنغال والإكوادور
وفازت هولندا في الجولة الأولى الافتتاحية أمام السنغال بهدفين دون رد، وفي الجولة الثانية تعادلت مع الإكوادور بهدف لكل منهما، فيما فازت في المباراة الأخيرة على قطر البلد المستضيف للبطولة بهدفين دون رد.
أما منتخب أمريكا فحصد المركز الثاني في المجموعة الثانية التي كانت تضم إنجلترا وويلز وإيران.
وتعادل منتخب أمريكا في المباراة الافتتاحية أمام ويلز بهدف لكل منهما، قبل أن يتعادل منتخب أمريكا مجددًا مع إنجلترا ولكن دون أهداف، ثم فاز بثلاثية عل منتخب ويلز في المباراة الختامية بالمجموعة.