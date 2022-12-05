موعد ومكان مباريات اليوم بدور الـ16

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تنطلق اليوم الاثنين، مباراتان قويتان ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.
تبدأ اللقاءات اليوم بمباراة منتخبي كرواتيا واليابان في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب استاد الجنوب، في الدور ثمن النهائي.
وتذاع المباراة على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max.
وتقام مواجهة بين منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات دور الـ16، في العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
وثبت المباراة القوية على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max.