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موعد ومكان مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس العالم 2022

2022-12-06 الساعة 10:44
موعد ومكان مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس العالم 2022
المواطن - متابعة

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تختتم اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تشهد إقامة مباراتين من العيار الثقيل، ضمن مواجهات المونديال.

احتفالات منتخب المغرب

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ممثل العرب

يلتقي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في قمة نارية باعتباره الممثل الوحيد المتبقي للعرب في المونديال، مع منتخب إسبانيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية في الدور ثمن النهائي وتذاع المواجهة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

منتخب البرتغال - كريستيانو رونالدو

البرتغال وسويسرا

وتختتم المواجهات في دور الـ16 بمونديال قطر 2022، بلقاء المنتخب البرتغالي نظيره السويسري بتمام الساعة العاشرة مساءً على استاد لوسيل وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max.

مشوار أسود الأطلس

تصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة في واحدة من أكبر مفاجآت المسابقة بعد الفوز على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميًا، والتعادل مع كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018، والفوز على كندا ليمر إلى ثمن النهائي برصيد 7 نقاط، وبلا خسارة.

أما إسبانيا فعاشت لحظات رعب في الجولة الختامية بالمجموعة الخامسة بالخسارة من اليابان بهدفين مقابل هدف، وكانت مهددة بالخروج المبكر رفقة ألمانيا، لتصعد وصيفة في النهاية برصيد 4 نقاط فقط، خلف المنتخب الياباني الذي تأهل برصيد 6 نقاط.

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