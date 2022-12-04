موعد ومكان مواجهات اليوم بدور الـ16 بكأس العالم 2022

تشهد مواجهات دور الـ16 من كأس العالم 2022، اليوم الأحد، مواجهتين قويتين، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي حامل اللقب مع نظيره البولندي، كما يخوض منتخب السنغال مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الإنجليزي.

فرنسا وبولندا

يلعب منتخب الديوك مباراة ضد بولندا، على أرض ملعب استاد الثمامة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتعرض المواجهة على قناة beIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD1 Max Connect.

السنغال ضد إنجلترا

وفي المباراة الثانية اليوم الأحد، يلتقي منتخب السنغال أمام نظيره الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرض استاد البيت، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مشوار الصعود

وصعد منتخب السنغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب إنجلترا، بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

بينما صعد منتخب فرنسا لدور الـ16 من البطولة، بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة في المسابقة الأبرز على مستوى العالم، وتأهل منتخب بولندا إلى دور الـ16 بالمونديال، بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.