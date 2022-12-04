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على القادة الأوروبيين التفكير في كلام بوتين

موقع أمريكي: كلمتان فقط بمقدورهما إنهاء صراع روسيا وأوكرانيا

2022-12-04 الساعة 4:04
موقع أمريكي: كلمتان فقط بمقدورهما إنهاء صراع روسيا وأوكرانيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال موقع 19FortyFive الأمريكي، المختص في أخبار الأمن والدفاع، إن هناك كلمتين فقط بمقدورهما إنها الصراع بين كل من موسكو وأوكرانيا.

وتابع: الكلمتان هما نعم لماكرون، وذلك بخصوص اقتراحه بشأن تقديم ضمانات أمنية لروسيا، مضيفًا: يمكن للدول الغربية إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا قدمت لموسكو الضمانات الكافية.

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اقتراح ماكرون 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في مقابلة له أمس على قناة TF1 الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يجب أن يأخذا في الاعتبار مخاوف موسكو عند تطوير نظام أمني جديد في أوروبا.

وقال الموقع الأمريكي تعليقًا على ذلك: يمكن أن تنتهي المواجهة في أوكرانيا إذا أخذ قادة الناتو اقتراح ماكرون على محمل الجد.

موقع أمريكي كلمتان فقط بمقدورهما إنهاء صراع روسيا وأوكرانيا

رفض دخول السويد وفنلندا للناتو 

وتابع: أيضًا بإمكان رفض السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أن يكون أحد البنود الرئيسية لتأسيس هيكل الأمن الأوروبي في المستقبل مع ضمان أمن روسيا.

واستطرد: رفض هلسنكي وستوكهولم لخطط الانضمام إلى الناتو قد يكون بداية لتسوية أوكرانية.

وأردف: يتعين على القادة الأوروبيين التفكير في كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود الاتحاد الروسي، وأخذه في الاعتبار في المحادثات المستقبلية حتى تكون جميع الأطراف رابحة.

مستجدات صراع روسيا وأوكرانيا 

ويُذكر أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تتوقع تراجع وتيرة القتال في أوكرانيا خلال أشهر الشتاء، حيث يحاول الجانبان إعادة التجهيز والإمداد والتشكيل.

ويأتي ذلك بعد هجمات روسية على منشآت البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة في أوكرانيا قطعت الكهرباء والمياه عن عدة مدن منهم العاصمة كييف.

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