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بعد تعرضه لإصابة قوية

موقف سلمان الفرج من المشاركة بمونديال الأندية 2022

2022-12-24 الساعة 4:02
موقف سلمان الفرج من المشاركة بمونديال الأندية 2022
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج للمشاركة في المباريات، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

سلمان الفرج يعود في يناير

وتعرض سلمان الفرج لإصابة في قدمه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين في الجولة الأولى من كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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إصابة سلمان الفرج
الفرج

وأكد الإعلامي وليد الفراج أنه وفقًا لمصادره الخاصة، فإن سلمان الفرج سيعود للمشاركة مع الهلال بداية من مباراة العدالة في منتصف يناير المقبل، أو ضد أبها يوم 21 من الشهر ذاته.

وفي حالة عودة سلمان الفرج سيُشارك في أكثر من مباراة بدوري روشن السعودي، ليكون جاهزًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في المغرب شهر فبراير المقبل.

سلمان الفرج - الهلال والزمالك
الفرج

الهلال يستعد لمواجهة النصر

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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