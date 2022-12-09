Icon

ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بعد إعلان فوز Elden Ring 

موقف صادم في فعالية The Game Awards

2022-12-09 الساعة 4:12
موقف صادم في فعالية The Game Awards
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

شهدت فعالية The Game Awards لهذا العام موقفًا أثار صدمة الجمهور والمتابعين وقد حدث عقب الإعلان عن فوز لعبة الفيديو Elden Ring بالجائزة مباشرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبراج الساعة تطلق مشروعها الجديد “عالية الساعة” بإطلالة بانورامية على الحرم

Img

معرض جدة للكتاب يفتح أبوابه للزوار

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، حصلت لعبة Elden Ring على أعلى جائزة في قطاع الألعاب حيث حصدت لقب لعبة العام في The Game Awards.

وعقب الإعلان عن الفوز، صعد 4 أشخاص من فريق تطوير اللعبة على المسرح وبدأوا في تهنئة بعضهم، ثم صعد شخص خامس مجهول الهوية وسبقهم بعدة خطوات لينضم إليهم بشكل عادي لاستلام الجائزة بنفسه.

جاء الاقتحام بشكل غير متوقع الأمر الذي أدهش متابعي البث المباشر والجمهور الفعلي.

6 ثوانٍ من الشهرة

ووقف الشاب ببساطة في الخلف وصفق أثناء خطاب مخرج لعبة Elden Ring، هيديتاكا ميازاكي، وكان ينظر نحو الشاشة للتأكد من أنه يمكن رؤيته على الكاميرا وبالتالي الاستمتاع بـ ست ثوان من الشهرة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اندفع للأمام لأخذ الميكروفون بنفسه بعد ذلك مباشرة، وقال للجمهور المرتبك: مرحبًا، حان دوري، سأتحدث سريعًا، أريد أن أشكر الجميع.

وأضاف أنه يريد إهداء الجائزة إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قبل أن يشكر الجميع.

حتى تلك اللحظة، لم يكن أي فرد يعي أن خطاب ذلك الشاب لم يكن مخططًا له، فالإعداد ظنه من فريق اللعبة والعكس صحيح، لكن بمجرد أن ذكر بيل كلينتون أصبح واضحًا أنه دخيل.

القبض على الشاب

وابتعدت كاميرا البث بعيدًا عن المسرح، ثم صعد أشخاص يرتدون بدلات سوداء يقتربون من الشخص المجهول قبل مرافقته خارج المسرح دون مزيد من الجلبة.

وبعد فترة قصيرة من انتهاء الحدث، غرد منظم الحدث، جيف كيلي، أنه تم إلقاء القبض عليه وهو محتجز حاليًا لدى السلطات المعنية.

موقف صادم في فعالية The Game Awards

حفل جوائز اللعبة Game Awards

وانطلق حفل توزيع جوائز اللعبة Game Awards اليوم، وتُمنح فيه جوائز لأفضل ألعاب في عالم ألعاب الفيديو والأكثر مبيعًا منها في الأسواق، وغالبًا ما يحقق نسب مشاهدات عالية كسر بعضها حاجز 83 مليون مشاهدة عالميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم