موقف صادم في فعالية The Game Awards

شهدت فعالية The Game Awards لهذا العام موقفًا أثار صدمة الجمهور والمتابعين وقد حدث عقب الإعلان عن فوز لعبة الفيديو Elden Ring بالجائزة مباشرة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، حصلت لعبة Elden Ring على أعلى جائزة في قطاع الألعاب حيث حصدت لقب لعبة العام في The Game Awards.

وعقب الإعلان عن الفوز، صعد 4 أشخاص من فريق تطوير اللعبة على المسرح وبدأوا في تهنئة بعضهم، ثم صعد شخص خامس مجهول الهوية وسبقهم بعدة خطوات لينضم إليهم بشكل عادي لاستلام الجائزة بنفسه.

جاء الاقتحام بشكل غير متوقع الأمر الذي أدهش متابعي البث المباشر والجمهور الفعلي.

6 ثوانٍ من الشهرة

ووقف الشاب ببساطة في الخلف وصفق أثناء خطاب مخرج لعبة Elden Ring، هيديتاكا ميازاكي، وكان ينظر نحو الشاشة للتأكد من أنه يمكن رؤيته على الكاميرا وبالتالي الاستمتاع بـ ست ثوان من الشهرة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اندفع للأمام لأخذ الميكروفون بنفسه بعد ذلك مباشرة، وقال للجمهور المرتبك: مرحبًا، حان دوري، سأتحدث سريعًا، أريد أن أشكر الجميع.

وأضاف أنه يريد إهداء الجائزة إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قبل أن يشكر الجميع.

حتى تلك اللحظة، لم يكن أي فرد يعي أن خطاب ذلك الشاب لم يكن مخططًا له، فالإعداد ظنه من فريق اللعبة والعكس صحيح، لكن بمجرد أن ذكر بيل كلينتون أصبح واضحًا أنه دخيل.

القبض على الشاب

وابتعدت كاميرا البث بعيدًا عن المسرح، ثم صعد أشخاص يرتدون بدلات سوداء يقتربون من الشخص المجهول قبل مرافقته خارج المسرح دون مزيد من الجلبة.

وبعد فترة قصيرة من انتهاء الحدث، غرد منظم الحدث، جيف كيلي، أنه تم إلقاء القبض عليه وهو محتجز حاليًا لدى السلطات المعنية.

حفل جوائز اللعبة Game Awards

وانطلق حفل توزيع جوائز اللعبة Game Awards اليوم، وتُمنح فيه جوائز لأفضل ألعاب في عالم ألعاب الفيديو والأكثر مبيعًا منها في الأسواق، وغالبًا ما يحقق نسب مشاهدات عالية كسر بعضها حاجز 83 مليون مشاهدة عالميًا.