موقف كيليان مبابي من مباراة فرنسا وإنجلترا

أنهى نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن غيابه عن مواجهة إنجلترا.

كيليان مبابي يشارك بالتدريبات

وأكدت صحيفة “لو باريزيان”، أن مبابي شارك في المران الجماعي لمنتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، لتتأكد جاهزيته لمواجهة المنتخب الإنجليزي.

وكان مبابي، قد أثار حالة من الجدل بشأن جاهزيته، بعد غيابه عن المران الجماعي لمنتخب فرنسا بأمس، وذلك على الرغم من حصول الفريق بالكامل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

واكتفى كيليان مبابي بأداء تدريبات بدنية بالأمس، ولم يظهر في ملعب تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي كأس العالم 2022 بعد نهاية الدور ثمن النهائي برصيد 5 أهداف، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، ما يحفزه لمواصلة التألق لحصد لقب الهداف، وقيادة الليوث للتتويج بالمونديال للمرة الثانية على التوالي.

فرنسا ضد إنجلترا

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد إنجلترا، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.