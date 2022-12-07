Icon

سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة منتخب إنجلترا

موقف كيليان مبابي من مباراة فرنسا وإنجلترا

2022-12-07 الساعة 7:21
موقف كيليان مبابي من مباراة فرنسا وإنجلترا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أنهى نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن غيابه عن مواجهة إنجلترا.

كيليان مبابي يشارك بالتدريبات

وأكدت صحيفة “لو باريزيان”، أن مبابي شارك في المران الجماعي لمنتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، لتتأكد جاهزيته لمواجهة المنتخب الإنجليزي.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقع أمطار متوسطة على 6 مناطق الأحد المقبل

Img

وول ستريت: الأمريكيون يفقدون الثقة في الجيش الأمريكي

وكان مبابي، قد أثار حالة من الجدل بشأن جاهزيته، بعد غيابه عن المران الجماعي لمنتخب فرنسا بأمس، وذلك على الرغم من حصول الفريق بالكامل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

واكتفى كيليان مبابي بأداء تدريبات بدنية بالأمس، ولم يظهر في ملعب تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي كأس العالم 2022 بعد نهاية الدور ثمن النهائي برصيد 5 أهداف، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، ما يحفزه لمواصلة التألق لحصد لقب الهداف، وقيادة الليوث للتتويج بالمونديال للمرة الثانية على التوالي.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

فرنسا ضد إنجلترا

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد إنجلترا، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم