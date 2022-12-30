موقف محرج من مجموعة إبل خلال بث مباشر

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رفضت مجموعة من الإبل الدخول في النفق خلال المرحلة الثانية من مسابقة الطبع.
🐪| دخــول منقيــة متهيــأت الطبــعقد يهمّك أيضاً
لأرض الميدان للعرض والتحكيم النهائي في المرحلة الثانية من مسابقة الطبع – شوط النفق🤩
#تحدي_الصياهد | #همة_طويق
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 pic.twitter.com/cd99UewFAh
— نادي الإبل (@CamelClub) December 30, 2022
وبحسب مقطع فيديو وثق الواقعة نشره نادي الإبل على موقع تويتر، حاول صاحب الإبل إدخالها أكثر من مرة لكنها كانت متخوفة ولم تدخل النفق، وهو ما قد يخفض من فرصه في الحصول على النقاط.
واضطر صاحب الإبل أن يركب أحدها ثم الدخول على ظهره في النفق لتتبعه بعد ذلك باقي الإبل في الدخول.