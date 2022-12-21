موقف مرعب لمراسلة تلفزيونية في بث مباشر

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لتعرض مراسلة كانت تغطي أخبار الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة، لموقف مرعب، بعدما فاجأها رجل يرتدي تميمة فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر.

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وبحسب الفيديو، وبينما كانت المراسلة بروك أولزيندام تستعد للظهور في بث مباشر، اقتربت التميمة منها دون أن تلاحظ ذلك، لتتسبب بخوفها عندما التفتت نحو الوجه الذي وقف جانبها.

وأبان مقطع فيديو أولزيندام وهي تنفجر ضاحكة بعد اكتشافها للمقلب الذي وقعت ضحيته.

من المعروف أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أولزيندام لمثل هذه المقالب، إذ سبق لها أن صورت بمقلب مماثل من تميمة فريق “نيو أورلينز بيليكانز”.