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موقف نيمار من المشاركة ضد كوريا الجنوبية

2022-12-04 الساعة 5:45
موقف نيمار من المشاركة ضد كوريا الجنوبية
المواطن - الرياض

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كشف مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي موقف النجم نيمار دا سيلفا من المشاركة في مواجهة كوريا الجنوبية، غدًا الاثنين.

موقف نيمار والجاهزية لمباراة الغد

وأُصيب نيمار في الكاحل خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل وصربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون، ولم يُحسم موقفه من مباراة الغد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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وقال مدرب منتخب البرازيل تصريحاته قائلًا: “نيمار سيتدرب اليوم، وهذه الجلسة ستكون حاسمة بشأن إمكانية مشاركته غدًا من عدمها، ولا توجد معلومات بشأن التشكيلة الأساسية”.

نيمار
نيمار – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضاف: “أليكس ساندرو يعاني صحيًا ولن يلعب، ولا يمكن أن نضع أي لاعب تحت أخطار صحية من أجل الفوز، والجهاز الطبي يقوم بواجباته كاملة”.

وتابع تيتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية: “لا أفكر حاليًا سوى بهذه المباراة، وأعرف أن الخصم مرهق بسبب مباريات مرحلة المجموعات”.

واختتم تيتي تصريحاته قائلًا: “ما قدمناه خلال دور المجموعات من أداء وأهداف، هو نتاج التدريبات على بناء الهجمة، وكيفية الوصول إلى المرمى”.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

البرازيل ضد كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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