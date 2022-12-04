موقف نيمار من المشاركة ضد كوريا الجنوبية

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كشف مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي موقف النجم نيمار دا سيلفا من المشاركة في مواجهة كوريا الجنوبية، غدًا الاثنين.
وأُصيب نيمار في الكاحل خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل وصربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون، ولم يُحسم موقفه من مباراة الغد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وقال مدرب منتخب البرازيل تصريحاته قائلًا: “نيمار سيتدرب اليوم، وهذه الجلسة ستكون حاسمة بشأن إمكانية مشاركته غدًا من عدمها، ولا توجد معلومات بشأن التشكيلة الأساسية”.
وأضاف: “أليكس ساندرو يعاني صحيًا ولن يلعب، ولا يمكن أن نضع أي لاعب تحت أخطار صحية من أجل الفوز، والجهاز الطبي يقوم بواجباته كاملة”.
وتابع تيتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية: “لا أفكر حاليًا سوى بهذه المباراة، وأعرف أن الخصم مرهق بسبب مباريات مرحلة المجموعات”.
واختتم تيتي تصريحاته قائلًا: “ما قدمناه خلال دور المجموعات من أداء وأهداف، هو نتاج التدريبات على بناء الهجمة، وكيفية الوصول إلى المرمى”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.