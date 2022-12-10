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أملًا في تجاوز عقبة البرتغال

مونديال المفاجآت يُحفز منتخب المغرب

2022-12-10 الساعة 2:25
مونديال المفاجآت يُحفز منتخب المغرب
المواطن - مروة نبيل

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تأمل الجماهير في تحقيق منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمفاجأة جديدة في نهائيات كأس العالم 2022، والفوز على البرتغال اليوم.

منتخب المغرب يُلاقي البرتغال

وتواجه المغرب، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر fifa

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد صعد إلى ربع نهائي كأس العالم، بعدما فجر مفاجأة كبرى بالإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، فيما تأهلت البرتغال بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر fifa

مونديال المفاجآت

وقبل مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال، تفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع نتائج المباريات في النسخة الحالية، ليصبح وسم “مونديال المفاجآت” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية اليوم.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم مفاجآت عديدة، حيث نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2/1، وفازت تونس على فرنسا بهدف دون رد.

منتخب السعودية على استاد لوسيل
لاعبو المنتخب السعودي – المصدر @SaudiNT

ونجح منتخب المغرب في الفوز على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا في مرحلة المجموعات، ليتأهل في صدارة مجموعته، قبل أن يُطيح بإسبانيا، كما فازت اليابان على ألمانيا وإسبانيا، وفي أكبر مفاجآت المونديال، خرجت البرازيل من ربع النهائي.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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