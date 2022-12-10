مونديال المفاجآت يُحفز منتخب المغرب

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تأمل الجماهير في تحقيق منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمفاجأة جديدة في نهائيات كأس العالم 2022، والفوز على البرتغال اليوم.
وتواجه المغرب، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.
وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد صعد إلى ربع نهائي كأس العالم، بعدما فجر مفاجأة كبرى بالإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، فيما تأهلت البرتغال بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.
وقبل مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال، تفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع نتائج المباريات في النسخة الحالية، ليصبح وسم “مونديال المفاجآت” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية اليوم.
وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم مفاجآت عديدة، حيث نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2/1، وفازت تونس على فرنسا بهدف دون رد.
ونجح منتخب المغرب في الفوز على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا في مرحلة المجموعات، ليتأهل في صدارة مجموعته، قبل أن يُطيح بإسبانيا، كما فازت اليابان على ألمانيا وإسبانيا، وفي أكبر مفاجآت المونديال، خرجت البرازيل من ربع النهائي.