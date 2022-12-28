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في أعقاب عاصفة تاريخية

مياه أشهر شلالات في العالم تتحول لجليد بأمريكا

2022-12-28 الساعة 9:45
مياه أشهر شلالات في العالم تتحول لجليد بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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تتدفق مياه أشهر شلالات في العالم، وهي نياجارا الواقعة بين كندا والولايات المتحدة، كالعادة في هذه الأيام التي تشهد فيها بلاد العم سام عاصفة مدمرة من البرد والثلج، خلفت قتلى بالعشرات، إلا أن المياه لا تبقى على حالها السائل حين سقوطها، بل تتحول إلى جليد بفعل عوامل جوية قاسية. مع ذلك ظهر قوس قزح لمتجولين في منطقتها السياحية أمس الثلاثاء، فتجمع متفرجون لإلقاء نظرة على الشلالات المتجمدة جزئيًا.

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التفاصيل

والتقطت طائرات درون مسيّرة ما خلفته العاصفة الكارثية من آثار على الشلالات الواقعة بين مدينة نياجارا في ولاية نيويورك ومدينة تحمل الاسم نفسه في مقاطعة أونتاريو الكندية، مع تساقط الثلوج على جوانب الممرات وجبال الجليد قرب الواجهة المائية للشلالات البالغ ارتفاعها 54 مترًا في الجانب الكندي و56 في الأميركي.

وعاشت ولاية نيويورك خلال الأيام الماضية عاصفة اعتبروها الأشد برودة منذ 50 عامًا، وتسببت وحدها بمقتل 50 على الأقل، وبإلغاء أكثر من 20 ألف رحلة جوية.

ومع انخفاض درجات الحرارة، وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن على إعلان حالتي طوارئ بالولاية للسماح بتقديم مساعدات فيدرالية، ثم كتب تغريدة بتويتر، أعلن فيها عن خالص تضامنه “مع من فقدوا أحباءهم في عطلة نهاية الأسبوع”، كما قال.

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