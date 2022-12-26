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تنبأ بكارثة نووية

ميدفيديف: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة

2022-12-26 الساعة 8:46
ميدفيديف: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة
المواطن - فريق التحرير

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية إذا لم تحصل موسكو على ضمانات أمنية تناسبها، مؤكداً أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة ووقوع كارثة نووية.

العملية العسكرية

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن ميدفيديف تأكيده على أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والجارية منذ أواخر فبراير الماضي سيتم تحقيقها.

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وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم وجود النظام الحالي في كييف.

ضمانات أمنية

وأشار ميدفيديف إلى أن التوتر سيستمر إلى أجل غير مسمى حال عدم حصول روسيا على ضمانات أمنية تناسبها.

وذكر ميدفيديف أن الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن روسيا ستسترشد بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. إذا ظهر تهديد حقيقي فإنها ستعمل على حلها.

فرصة التفاوض

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا.

تدمير الباتريوت

وتابع: نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه.

وصرح بوتين بأنه متأكد 100% من قدرة الجيش الروسي على تدمير نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به.

وردت الرئاسة الأوكرانية على تصريح بوتين، قائلةً إن روسيا لا تريد المفاوضات وتتنصل من مسؤولياتها.

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