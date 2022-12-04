ميدو: المغرب والسنغال يحملان آمال الأفارقة بكأس العالم

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أكد نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ولاعب الزمالك سابقًا، أحمد حسام ميدو، أن السنغال والمغرب يحملان آمال الأفارقة في مونديال قطر 2022، ويكمل منتخبا أسود الأطلسي وأسود التيرانجا مشوار المنتخبات الإفريقية في المرحلة المقبلة من البطولة.
ويلعب المنتخب السنغالي ضد إنجلترا في العاشرة مساء اليوم على ملعب البيت ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح اليوم الأحد: فخور جدًا بكل المنتخبات الإفريقية التي شاركت في البطولة. لا يزال هناك فريقان إفريقيان عظيمان يناضلان من أجل التأهل وأتوقع أن يكون واحد منهما على الأقل في الدور ربع النهائي.
وأضاف ميدو عبر تويتر، اليوم الأحد: لا تنسوا أنه لا يوجد فريق إفريقي واحد وصل إلى الدور الثاني في 2018.