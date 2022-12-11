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بعد وداع مونديال 2022 من دور الثمانية

ميدو يوضح أسباب خسارة المنتخب الإنجليزي أمام فرنسا

2022-12-11 الساعة 3:00
ميدو يوضح أسباب خسارة المنتخب الإنجليزي أمام فرنسا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أكد نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سابقًا، أحمد حسام ميدو، أن تغيير فلسفة اللعب التي يعتمد عليها المنتخب الإنجليزي في مبارياته هي سبب خسارته مساء أمس السبت، أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-1 في دور الثمانية من كأس العالم 2022.

هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا

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فلسفة الإنجليز

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: يحتاج المنتخب الإنجليزي إلى مدير شجاع يعيدهم إلى جذورهم الكروية التي اعتادوا عليها، إنهم بحاجة للعودة إلى نظام 4-4-2 ولعب المزيد من كرة القدم المباشرة وهذا ما كان يدور حوله منتخب إنجلترا وسر نجاحهم خلال سنوات، لا أفهم لماذا غيروا فلسفتهم؟.

تشواميني - إنجلترا ضد فرنسا

تأهل فرنسا

وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.

ويستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المغربي على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

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