ميزانية السعودية 2023.. الإيرادات 1.130 تريليون ريال والنفقات 1.114 تريليون ريال

كشفت أرقام ميزانية السعودية 2023 عن توقع فائض يقدر بحوالي 16 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.130 تريليون ريال فيما تصل النفقات المتوقعة إلى 1.114 تريليون ريال

وكانت الميزانية السعودية سجلت فائضًا ماليًا في العام المالي 2022 بلغ 102 مليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

وشكل الفائض المحقق في 2022 ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد السعودي 8.5% في 2022، بينما بلغ إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 حوالي 985 مليار ريال.

وتشير التوقعات إلى تراجع الدين العام بنسبة 3.5% في 2023 ليصل إلى 951 مليار ريال. كما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023.