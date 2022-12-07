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بفائض متوقع يقدر بحوالي 16 مليار ريال

ميزانية السعودية 2023.. الإيرادات 1.130 تريليون ريال والنفقات 1.114 تريليون ريال

2022-12-07 الساعة 7:08
ميزانية السعودية 2023.. الإيرادات 1.130 تريليون ريال والنفقات 1.114 تريليون ريال
المواطن - الرياض

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كشفت أرقام ميزانية السعودية 2023 عن توقع فائض يقدر بحوالي 16 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.130 تريليون ريال فيما تصل النفقات المتوقعة إلى 1.114 تريليون ريال

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وكانت الميزانية السعودية سجلت فائضًا ماليًا في العام المالي 2022 بلغ 102 مليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.
وشكل الفائض المحقق في 2022 ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد السعودي 8.5% في 2022، بينما بلغ إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 حوالي 985 مليار ريال.
وتشير التوقعات إلى تراجع الدين العام بنسبة 3.5% في 2023 ليصل إلى 951 مليار ريال. كما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023.

 

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