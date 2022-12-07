ميزانية السعودية 2023.. الإيرادات 1.130 تريليون ريال والنفقات 1.114 تريليون ريال

سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر
كشفت أرقام ميزانية السعودية 2023 عن توقع فائض يقدر بحوالي 16 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.130 تريليون ريال فيما تصل النفقات المتوقعة إلى 1.114 تريليون ريال
وكانت الميزانية السعودية سجلت فائضًا ماليًا في العام المالي 2022 بلغ 102 مليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.
وشكل الفائض المحقق في 2022 ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد السعودي 8.5% في 2022، بينما بلغ إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 حوالي 985 مليار ريال.
وتشير التوقعات إلى تراجع الدين العام بنسبة 3.5% في 2023 ليصل إلى 951 مليار ريال. كما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023.