ميزة الرسائل أحادية العرض في واتساب.. قريباً

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب حالياً على إضافة ميزة جديدة تتعلق بإرسال رسائل أحادية العرض.

ميزة جديدة قادمة لواتساب

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذه الميزة في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله : “واتساب سيضيف ميزة ممتازة جداً وهي إرسال رسائل أحادية العرض.

قفل على زر الإرسال

وأضاف الحربي: “سيكون هناك خيار ملحوظ من خلال وجود قفل صغير على زر الإرسال، عندما يظهر هذا، فهذا يعني أن المستخدم على وشك إرسال رسالة عرض واحدة”.

حذف الرسالة بعد القراءة

وتابع سالم الحربي بقوله “الرسالة الأحادية سيتم حذفها بعد القراءة، والطرف الثاني لا يستطيع ينسخها ولا يصورها”.