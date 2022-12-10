ميزة جديدة لتعزيز الخصوصية عبر تليجرام

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أعلن تطبيق تليجرام عن تحديث جديد لافت، يهدف إلى تعزيز الخصوصية لحماية المستخدمين.
ويمكن للمستخدمين الآن، من خلال التحديث الجديد، تسجيل الدخول للتطبيق من خلال رقم مجهول بتقنية البلوك تشين عبر منصة Fragment ودون الحاجة إلى استخدام شريحة اتصال SIM.
ويهدف التليجرام من هذه الميزة، حماية خصوصية مستخدميه عبر منع الآخرين من معرفة رقم الهاتف أو حتى البحث عنهم بأرقام الهواتف، وفقًا لموقع تكنولوجيا نيوز.
كذلك، مع التحديث الجديد أضيفت ميزة جديدة أخرى وهي الحذف التلقائي لجميع المحادثات التي تسمح بحذف كافة الرسائل والدردشات الجديدة بشكل تلقائي.
ويمكنك بسهولة توسيع إعدادات الحذف التلقائي لأي منها من خلال الذهاب إلى القائمة الجديدة في الإعدادات ثم الخصوصية والأمان. وبعدها اختر الحذف التلقائي للرسائل.
يشار إلى أن تطبيق تليجرام الروسي هو واحد من تطبيقات التراسل الفوري التي ركزت على خصوصية وأمان المستخدمين. وكان من الأوائل في تقديم ميزة الرسائل التي يتم تدميرها بمجرد قراءتها من قبل الطرف الآخر.
كما يمتلك قاعدة مستخدمين تصل إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام الماضي.