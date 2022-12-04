ميزة جديدة لمراسلة أرقام غير مسجلة عبر واتساب

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أطلق تطبيق التراسل الفوري الـ واتساب ميزة جديدة تمكّن من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف.
وتمكن التطبيق، من التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي.
وأوضحت التقارير، أن التطبيق يطلق على التقنية الجديدة “Click to Chat”، “اضغط للمحادثة”، وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلاً في دليل الهاتف الذكي.
ويأتي ذلك بشرط أن يتوافر حساب واتساب نشيط على كلا الجانبين، فيما تعمل وظيفة “Click to Chat” على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق واتساب في المتصفح.