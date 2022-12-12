ميزة في Xiaomi 13 تتفوق على iPhone 14 

تم الإعلان رسميًا عن هاتفي Xiaomi 13 و13 Pro في الصين اليوم، ويمتلكان مزايا عديدة تُقارن بآخر إصدارات شركة آبل الأمريكية، iPhone 14.

وبحسب موقع Engadget التكنولوجي، فإن إحدى تلك المزايا في الهاتف الصيني Xiaomi 13 تتفوق على نظيرتها في الجهاز الأمريكي آيفون 14.

وتابع: عند مقارنة أحدث إصدارات شاومي الرئيسية مع iPhone 14، سنجد أنها تتفوق في نقطة التحكم في درجات الحرارة وتبريد الهاتف أثناء استخدامه في الألعاب.

وأضاف يمكن لـ Xiaomi 13 شاومي 13 أن يكون الأفضل فيما يتعلق بتحسين الحرارة؛ بفضل استخدام ما يُسمى بـ مبرد غرفة البخار.

مزايا هاتف Xiaomi 13

استخدمت شاومي معالج A16 Bionic في جهازها الجديد، وهو نفسه الذي تستخدمه آبل.

ذكرت الشركة أنها استخدمت أحدث شرائح شركة كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 2 في هاتفي 13 و 13 Pro ويقدم تحسنًا بنسبة 42% في أداء وحدة معالجة الرسومات.

شاومي 13 يتفوق على آيفون 14

ويتفوق شاومي 13 على iPhone 14 في درجات الحرارة، حيث صرحت الشركة العملاقة الصينية أن المعالج يمكنه أن يبرد الهاتف بمقدار 8.2 درجة مئوية.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى استخدام مبرد غرفة البخار، وهو ما لم يتضمنه هاتف آبل الحديث بسبب قيود المساحة أو أنها أرادت الحفاظ على وزن جميع طرازات iPhone 14 الخاصة بها.

كاميرات الهاتف

يمتلك 3 كاميرات خلفية، الأولى والرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، والثانية والثالثة بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي واحدة تأتي بدقة 32 ميجابكسل.