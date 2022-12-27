ميزة قادمة في واتساب.. فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو

أعلنت شركة واتساب أنها تعمل حاليا على وضعية جديدة للتطبيق على أجهزة آيفون وهي وضعية الصورة داخل الصورة، والتي تتيح فتح تطبيقات أخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو.

ميزة قادمة في واتساب

وأوضحت الشركة، أن وضعية فتح صور داخل صورة على iOS لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم طرحها في العام الجديد، وستسمح بالقيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة.

وضعية صورة داخل صورة

وتعمل وضعية صورة داخل صورة على تقليص مقطع الفيديو إلى مشغل صغير مما يسمح للمستخدمين بمواصلة مشاهدته أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف الذكي، وهي نافذة عائمة يمكنك تحريكها في أي مكان على الشاشة، ، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

ووفقا للخبراء، فقد تم اكتشاف الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة WABetaInfo، وهي منصة تختبر ميزات واتس آب التجريبية. وتم توفير الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية عبر نسخة واتس آب بيتا لتحديث iOS 22.24.0.79.