ميزة قادمة في واتساب.. فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر
أعلنت شركة واتساب أنها تعمل حاليا على وضعية جديدة للتطبيق على أجهزة آيفون وهي وضعية الصورة داخل الصورة، والتي تتيح فتح تطبيقات أخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو.
وأوضحت الشركة، أن وضعية فتح صور داخل صورة على iOS لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم طرحها في العام الجديد، وستسمح بالقيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة.
وتعمل وضعية صورة داخل صورة على تقليص مقطع الفيديو إلى مشغل صغير مما يسمح للمستخدمين بمواصلة مشاهدته أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف الذكي، وهي نافذة عائمة يمكنك تحريكها في أي مكان على الشاشة، ، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.
ووفقا للخبراء، فقد تم اكتشاف الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة WABetaInfo، وهي منصة تختبر ميزات واتس آب التجريبية. وتم توفير الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية عبر نسخة واتس آب بيتا لتحديث iOS 22.24.0.79.