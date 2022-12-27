Icon

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

ميزة قادمة في واتساب.. فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو

2022-12-27 الساعة 12:34
ميزة قادمة في واتساب.. فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة واتساب أنها تعمل حاليا على وضعية جديدة للتطبيق على أجهزة آيفون وهي وضعية الصورة داخل الصورة، والتي تتيح فتح تطبيقات أخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو.

ميزة قادمة في واتساب

وأوضحت الشركة، أن وضعية فتح صور داخل صورة على iOS لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي وسيتم طرحها في العام الجديد، وستسمح بالقيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهلال يتقدم في الشوط الأول بالديربي

Img

ضبط 63 منشأة لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية

وضعية صورة داخل صورة

وتعمل وضعية صورة داخل صورة على تقليص مقطع الفيديو إلى مشغل صغير مما يسمح للمستخدمين بمواصلة مشاهدته أثناء استخدام تطبيقات أخرى على الهاتف الذكي، وهي نافذة عائمة يمكنك تحريكها في أي مكان على الشاشة، ، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

ووفقا للخبراء، فقد تم اكتشاف الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة WABetaInfo، وهي منصة تختبر ميزات واتس آب التجريبية. وتم توفير الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية عبر نسخة واتس آب بيتا لتحديث iOS 22.24.0.79.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم