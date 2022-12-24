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إمكانية استعادتها تلقائيًا

ميزة مهمة يطلقها واتساب للرسائل المحذوفة

2022-12-24 الساعة 1:16
ميزة مهمة يطلقها واتساب للرسائل المحذوفة
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون البرمجة أن تطبيق واتساب قد يحصل على ميزة ستكون مهمة للكثيرين من مستخدميه.

الرسائل المحذوفة

وأوضح موقع WABetaInfo أن الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب والذي يتم اختباره مع أجهزة أندرويد حصل على ميزة تساعد المستخدمين على حفظ بعض الرسائل التي قد تختفي عند استعمال ميزة الحذف التلقائي.

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وأشار الخبراء إلى أن مستخدمي واتساب يمكنهم حاليًا إرسال رسائل مع ميزة الحذف التلقائي، أي أن هذه الرسائل ستختفي من المحادثات تلقائيًا بعد 24 ساعة، ولكن مع الميزة الجديدة سيكون بإمكان المرسل استعادة بعض هذه الرسائل وحفظها بشكل فردي إذا أراد، أو تحديد بعض لرسائل في المحادثات كي لا تختفي تلقائيًا.

الحذف التلقائي

ومع الميزة المنتظرة سيتمكن المستخدم من الاحتفاظ بالرسائل التي أمكنه استعادتها بعد الحذف، وفي حال أنه لم يحفظها فستختفي نهائيا ولن يتمكن من استعادتها كما باقي المراسلات عن استعمال ميزة الحذف التلقائي.

وتجدر الإشارة إلى أن واتس آب أعلن منذ مدة عن ميزة “Message to Self”، والتي يتمكن من خلالها المستخدم حفظ الملاحظات والتذكيرات والمحتويات الأخرى عبر مراسلة مع حسابه الخاص على التطبيق.

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