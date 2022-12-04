Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
منح منتخب التانجو هدف التقدم بالشوط الأول

ميسي الأفضل في مواجهة الأرجنتين وأستراليا

2022-12-04 الساعة 10:59
ميسي الأفضل في مواجهة الأرجنتين وأستراليا
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 بقطر التي أقيمت أمس وانتهت بفوز التانجو بنتيجة 2-1؛ ليصعد الأرجنتينيون إلى دور الـ8 بالمونديال.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

قائد بارع

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ16، أمس السبت، ضمن بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

قد يهمّك أيضاً
Img

الصين تتهم واشنطن بانتهاك سيادتها وأمنها

Img

رسالة ميدو للاعبي المنتخبات بكأس العالم: فكر بالكرة فقط

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

الهدف الأول

وسجل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول في المباراة ليقودهم لتحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

الأرجنتين وهولندا

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع هولندا يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

يذكر أن ميسي تحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني لـ أهالي تبوك: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني لـ أهالي تبوك: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
ليونيل ميسي يكشف أجمل لحظة بمسيرته
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يكشف أجمل لحظة بمسيرته

آخر الاخبار
تفاصيل ضبط هجوم سيبراني من 79 دولة
السعودية اليوم

تفاصيل ضبط هجوم سيبراني من 79 دولة

السعودية اليوم
إنفاذ يعرض 100 عقار في 7 مزادات
آخر الاخبار

إنفاذ يعرض 100 عقار في 7 مزادات

آخر الاخبار
19 منتخبًا يرفعون شعار الفوز للعبور لثمن...
كأس العالم

19 منتخبًا يرفعون شعار الفوز للعبور لثمن...

كأس العالم
تقدم الجمهوريين بالنتائج الأولية للانتخابات الأمريكية
حصاد اليوم

تقدم الجمهوريين بالنتائج الأولية للانتخابات الأمريكية

حصاد اليوم
موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت
الرياضة

موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت

الرياضة
تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال

الرياضة