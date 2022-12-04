ميسي الأفضل في مواجهة الأرجنتين وأستراليا

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022 بقطر التي أقيمت أمس وانتهت بفوز التانجو بنتيجة 2-1؛ ليصعد الأرجنتينيون إلى دور الـ8 بالمونديال.

قائد بارع

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ16، أمس السبت، ضمن بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

الهدف الأول

وسجل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول في المباراة ليقودهم لتحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي.

الأرجنتين وهولندا

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع هولندا يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

يذكر أن ميسي تحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.