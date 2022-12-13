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تجاوز مارادونا وباتيستوتا

ميسي الهداف التاريخي لـ الأرجنتين في بطولات كأس العالم

2022-12-13 الساعة 11:16
ميسي الهداف التاريخي لـ الأرجنتين في بطولات كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ميسي الهداف التاريخي لـ راقصي التانجو

ونجح البرغوث الأرجنتيني في أن يُسجل هدفه رقم 11 ليكون الهداف التاريخي لمنتخب التانجو في المونديال متفوقًا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ودييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف.

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كما عادل ميسي، عدد مباريات الألماني لوثر ماتيوس بالمشاركة في 25 مباراة في كأس العالم.

ليونيل ميسي - الأرجنتين وكرواتيا - جوليان ألفاريز

وكان نجم باريس سان جيرمان سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وجاء تشكيل منتخب التانجو مكونًا من: “إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو، دي بول، باريديس، إينزو فيرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: “ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، بيرسيتش، لوفرين، كوفاسيتش، كراماريتش، مودريتش، بروزوفيتش، باساليتش، سوسا، أورانوفيتش، جفارديول”.

ليونيل ميسي - الأرجنتين وكرواتيا - جوليان ألفاريز

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