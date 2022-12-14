ميسي بعد الوصول للنهائي: هزيمة السعودية غيّرتنا

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن الخسارة من السعودية في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمونديال قطر، كانت العلامة الفارقة في التحول والفوز في باقي المباريات للوصول إلى نهائي كأس العالم.
وتحدث النجم الأرجنتيني لقنوات بي إن سبورت بعد الفوز على كرواتيا في دور نصف النهائي قائلًا: “خلال المونديال عشنا ما لا يصدق ورغم انكسارنا وخسارتنا أمام السعودية، لكن تلك الهزيمة غيرتنا وحولتنا للقتال في كل مباراة حتى وصلنا إلى النهائي”.
وأضاف قائد التانجو: “نحن نستمتع كثيرًا بمشوارنا في كأس العالم ونملك لاعبين على أعلى مستوى، ها نحن في النهائي مجددًا، وعلينا أن نستمتع به”.
وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.
ونجح البرغوث الأرجنتيني في أن يُسجل هدفه رقم 11 ليكون الهداف التاريخي لمنتخب التانجو في المونديال متفوقًا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ودييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف.
كما عادل ميسي، عدد مباريات الألماني لوثر ماتيوس بالمشاركة في 25 مباراة في كأس العالم.