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انتشار الصورة عبر مواقع التواصل

ميسي على عملة الأرجنتين مزحة بواقع مرير

2022-12-22 الساعة 9:37
ميسي على عملة الأرجنتين مزحة بواقع مرير
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت بقوة أنباء عن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة ألف بيزو تحمل صورة أسطورة المنتخب ليونيل ميسي، صاحب الدور الأبرز في عودة اللقب لراقصي التانجو.

مزحة

وغزت أخبار وصور الورقة الجديدة منصات التواصل الاجتماعي، وأيضًا بعض وسائل الإعلام، لكن التقرير المنسوب إلى “إل فاينانسيرو”، وهي صحيفة مكسيكية وليست أرجنتينية، يشير في نهايته إلى أن الاقتراح كان مجرد مزحة بين مسؤولي البنك المركزي في الأرجنتين.

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وفي المقابل، لم تذكر وسائل إعلام أرجنتينية أنباء عن الورقة النقدية المزعومة، فضلا عن عدم صدور أي تصريحات رسمية، مما يشير بقوة إلى أن الأمر برمته لا أساس له من الصحة.

واقع مرير

وبعد الفوز الغالي بالمونديال، خرج ملايين الأرجنتينيين إلى الشوارع في محاولة لتناسي أزماتهم المالية الخانقة، وطغى شعور الفرح في قلوب أشخاص أوجعها ارتفاع الأسعار وتوعك الاقتصاد.

ورغم وهج النصر في المباراة النهائية المثيرة ضد فرنسا بنهائي المونديال، الأحد، يلقي الواقع الاقتصادي المرير بظلال قاتمة على الأرجنتين.

ارتفاع التضخم

ويعاني البلد الأمريكي الجنوبي ارتفاع التضخم لما يقترب من 100%، مع نسبة فقر قفزت إلى نحو 40%. وفي الوقت ذاته، يلوح شبح الخوف من مغبة التخلف عن سداد الديون، حيث أبرمت بوينس آيرس اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي هذا العام، تحصل بموجبها على قرض بقيمة 44 مليار دولار.

كما فرضت الحكومة قيودًا شديدة على حركة رأس المال، وتتفاقم قضايا طباعة النقد والمغالاة في القيمة المرتفعة للبيزو وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية.

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