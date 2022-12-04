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أحرز لأول مرة في الأدوار الإقصائية بالمونديال

ميسي: مواجهة أستراليا كانت صعبة وسعيد بتجاوزها

2022-12-04 الساعة 10:55
ميسي: مواجهة أستراليا كانت صعبة وسعيد بتجاوزها
المواطن - زياد العتيبي

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تأهل المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد تغلبه على أستراليا بهدفين لهدف، مساء أمس السبت، في ثاني مباريات دور الـ16 بالبطولة.

وتمكن ليونيل ميسي من تحقيق هدفه الأول بالأدوار الإقصائية خلال 4 نسخ شارك فيها، إذ سجل 8 أهداف بمرحلة المجموعات ليأتي هدفه التاسع في المرحلة الإقصائية ليكون على بعد هدف واحد من معادلة رقم جابرييل باتيستوتا.

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مشوار مميز

ولعب ميسي مباراته رقم 1000 في مشواره الكروي عندما لعب مع المنتخب الأسترالي مساء أمس في الدور الثاني بمونديال قطر 2022.

وانضم ميسي إلى أكاديمية برشلونة الإسباني وعمره 13 عامًا ليصبح أيضًا الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 672 هدفًا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، العام الماضي.

المنتخب الأرجنتيني
لاعبو الأرجنتين – المصدر @alkhaleej

استعادة القوة

من جانبه عبر ليونيل ميسي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء عن سعادته بعبور عقبة أستراليا.

وقال ميسي: كانت مواجهة صعبة لأننا نلعب ضد منافس قوي بدنيًا.

وأضاف النجم الأرجنتيني: لم نحصل على القدر الكافي من الراحة بعد دور المجموعات وهذا سر صعوبة المواجهة.

وعن اللقاء المرتقب مع هولندا يوم الجمعة المقبل بدور الـ8، تابع ميسي قائلًا: إننا نشعر بالإرهاق لكن علينا أن نستعيد قوانا لاستكمال المسيرة.

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