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في ختام بطولة كأس العالم أمام فرنسا

ميسي والحلم الأخير

2022-12-18 الساعة 5:04
ميسي والحلم الأخير
المواطن - زياد العتيبي

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يترقب عشاق بطولة كأس العالم 2022 مساء اليوم ختام المباراة النهائية التي ستجمع منتخب الأرجنتين وفرنسا في اللقاء الذي سيقام على ملعب لوسيل.

حلم التتويج:

ويسعى المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقبه الثالث في تاريخه والأول له إذ ستكون المباراة النهائية له في كأس العالم.

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الأرجنتين ضد فرنسا

وسيحمل اللقاء تنافسًا مثيرًا بين المنتخبين، فيما يأمل مبابي بالتتويج بلقبه الثاني في المونديال والثالث لفرنسا .

وصول للمحطة الأخيرة:

ووصلت الأرجنتين للمرحلة الأخيرة بعد فوزها على كرواتيا بـ بثلاثة بدون أهداف.

ويدخل منتخب فرنسا اللقاء النهائي الثاني على التوالي بعدما وصل في النسخة الماضية عام 2018 في روسيا عبر بوابة كرواتيا والتتويج باللقب في النهاية.

الأرجنتين ضد فرنسا

ويعتبر أوليفيه جيرو ثالث هدافي النسخة الحالية من كأس العالم بـ4 أهداف بالتساوي مع جوليان ألفاريز، بينما يتفوق عليهما ليونيل ميسي وكيليان مبابي بـ5 أهداف.

إصابة تضرب فرنسا:

من جانبه تعرض لاعب المنتخب الفرنسي أوليفيه جيرو لضربة في الركبة إذ بات مهددًا بالغياب عن أمسية الليلة.

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