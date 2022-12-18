ميسي والحلم الأخير

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
يترقب عشاق بطولة كأس العالم 2022 مساء اليوم ختام المباراة النهائية التي ستجمع منتخب الأرجنتين وفرنسا في اللقاء الذي سيقام على ملعب لوسيل.
ويسعى المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقبه الثالث في تاريخه والأول له إذ ستكون المباراة النهائية له في كأس العالم.
وسيحمل اللقاء تنافسًا مثيرًا بين المنتخبين، فيما يأمل مبابي بالتتويج بلقبه الثاني في المونديال والثالث لفرنسا .
ووصلت الأرجنتين للمرحلة الأخيرة بعد فوزها على كرواتيا بـ بثلاثة بدون أهداف.
ويدخل منتخب فرنسا اللقاء النهائي الثاني على التوالي بعدما وصل في النسخة الماضية عام 2018 في روسيا عبر بوابة كرواتيا والتتويج باللقب في النهاية.
ويعتبر أوليفيه جيرو ثالث هدافي النسخة الحالية من كأس العالم بـ4 أهداف بالتساوي مع جوليان ألفاريز، بينما يتفوق عليهما ليونيل ميسي وكيليان مبابي بـ5 أهداف.
من جانبه تعرض لاعب المنتخب الفرنسي أوليفيه جيرو لضربة في الركبة إذ بات مهددًا بالغياب عن أمسية الليلة.