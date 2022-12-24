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بعد تألقهما اللافت

ميسي ومبابي يقودان تشكيل ليكيب المثالي لعام 2022

2022-12-24 الساعة 12:19
ميسي ومبابي يقودان تشكيل ليكيب المثالي لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لافت خلال منافسات عام 2022، ليقود التشكيل المثالي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

تألق ميسي

وقاد ميسي صاحب الـ35 عامًا، منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للفوز بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة، والأولى منذ عام 1986، وذلك بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

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وتوج ليونيل بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022، وحل وصيفًا في قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، كما أصبح الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليونيل ميسي بطل كأس العالم مع الأرجنتين

التشكيل المثالي من ليكيب

وجاء التشكيل المثالي لعام 2022 من صحيفة “ليكي”، كالتالي؛ في حراسة المرمى، تيبو كورتوا “ريال مدريد”، وفي الدفاع، ثيو هيرنانديز “ميلان”، يوشكو جفارديول “لايبزيج”، فيرجيل فان دايك “ليفربول” وكايل ووكر “مانشستر سيتي”.

كورتوا
كورتوا – المصدر @fifaworldcup_ar

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ كيفين دي بروين “مانشستر سيتي”، كاسيميرو “مانشستر يونايتد”، وثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بجانب نجمي ريال مدريد لوكا مودريتش وكريم بنزيما.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

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