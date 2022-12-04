ميسي يدعم مارتينيز: ننتظر تألقه ضد هولندا

المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا
حرص قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي على دعم زميله لاوتارو مارتينيز بعد تقديمه لأداء مخيب للآمال في مونديال قطر 2022.
وقال ميسي خلال تصريحاته لقناة TycSport الأرجنتينية: “لاوتارو مارتينيز لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، إنه مهاجم رائع، ويعيش من أجل الأهداف”.
وتابع تصريحاته قائلًا: “أمر ضروري بالنسبة لنا أن يشعر بالراحة قبل مباراة الدور ربع النهائي ضد هولندا.. ما يزال عليه أن يعبر عن نفسه بشيء ما في هذا المونديال وننتظر ذلك”.
ويُعاني لاوتارو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، حيث فشل في تسجيل أكثر من هدف، بجانب إهداره لفرصة سهلة للغاية خلال مواجهة أستراليا بالأمس، بعد تمريرة سحرية من ميسي.
ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف بالأمس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ومن المقرر أن تلعب الأرجنتين ضد هولندا، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وذلك بعد تجاوز الطواحين لعقبة أمريكا بنتيجة 3/1.