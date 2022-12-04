ميسي يدعم مارتينيز: ننتظر تألقه ضد هولندا

حرص قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي على دعم زميله لاوتارو مارتينيز بعد تقديمه لأداء مخيب للآمال في مونديال قطر 2022.

ميسي يدعم مارتينيز

وقال ميسي خلال تصريحاته لقناة TycSport الأرجنتينية: “لاوتارو مارتينيز لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، إنه مهاجم رائع، ويعيش من أجل الأهداف”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أمر ضروري بالنسبة لنا أن يشعر بالراحة قبل مباراة الدور ربع النهائي ضد هولندا.. ما يزال عليه أن يعبر عن نفسه بشيء ما في هذا المونديال وننتظر ذلك”.

ويُعاني لاوتارو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، حيث فشل في تسجيل أكثر من هدف، بجانب إهداره لفرصة سهلة للغاية خلال مواجهة أستراليا بالأمس، بعد تمريرة سحرية من ميسي.

تأهل الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف بالأمس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تلعب الأرجنتين ضد هولندا، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وذلك بعد تجاوز الطواحين لعقبة أمريكا بنتيجة 3/1.