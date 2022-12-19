ميسي يرفض الاعتزال دوليًّا بعد الفوز بـ كأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض الاعتزال دوليًّا بعد تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022 على حساب المنتخب الفرنسي.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكاس” القطرية أن الأسطورة الأرجنتينية سيواصل مسيرته الدولية مع منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أعرب بعد المباراة النهائية عن رغبته باستمرار ميسي دوليًّا من أجل المشاركة في بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم 2026.

4 أرقام قياسية لـ ميسي

ونجح ميسي في تحقيق 4 إنجازات قياسية بعد تتويج بلاده بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022 على حساب منتخب فرنسا.

وأشاد حساب كأس العالم في “تويتر” بنجاح البرغوث الأرجنتيني في قيادة بلاده للفوز بلقب المونديال، حيث قال حساب البطولة: “فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال بقطر، وأصبح هدافًا تاريخيًّا للأرجنتين برصيد 13 هدفًا، أكثر من صنع أهدافًا في مشاركات منتخب التانجو، أكثر لاعب يشارك في مباريات بتاريخ البطولة برصيد 26 مباراة، وفي الأخير هو بطل كأس العالم”.