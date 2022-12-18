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في مباراة الأرجنتين وفرنسا

ميسي يسجل الهدف الأول بنهائي مونديال 2022

2022-12-18 الساعة 6:39
ميسي يسجل الهدف الأول بنهائي مونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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نجح النجم ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في شباك فرنسا بنهائي كأس العالم 2022.

ميسي يهز الشباك

وبدأت مباراة الأرجنتين ضد فرنسا المقامة على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر 2022 بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو منتخب التانغو بقوة لهز الشباك مبكرًا.

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ميسي في نهائي كأس العالم
ليونيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وحصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على ركلة جزاء، سددها النجم ليونيل ميسي بنجاح عند الدقيقة 23؛ لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.

ويتوقع أن يضغط منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، فيما سيواصل لاعبو الأرجنتين الضغط للحفاظ على تقدمهم.

ميسي
ليونيل – المصدر @fifaworldcup_ar

نهائي كأس العالم

ويطمح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

الأرجنتين ضد فرنسا
فرنسا والأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

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