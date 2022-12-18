ميسي يسجل الهدف الأول بنهائي مونديال 2022

نجح النجم ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في شباك فرنسا بنهائي كأس العالم 2022.

ميسي يهز الشباك

وبدأت مباراة الأرجنتين ضد فرنسا المقامة على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر 2022 بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو منتخب التانغو بقوة لهز الشباك مبكرًا.

وحصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على ركلة جزاء، سددها النجم ليونيل ميسي بنجاح عند الدقيقة 23؛ لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.

ويتوقع أن يضغط منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، فيما سيواصل لاعبو الأرجنتين الضغط للحفاظ على تقدمهم.

نهائي كأس العالم

ويطمح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.