ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022

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نجح النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز الكبير على منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.
#ميسي يتلاعب بدفاع #كرواتيا ويصنع الهدف الثالث لألفاريز#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @HNS_CFF pic.twitter.com/DFc8BSNERI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022
وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، صنع ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو الذي أحرزه اللاعب ألفاريز في الدقيقة الـ70.
ألفاريز يعزز تقدم #الأرجنتين أمام #كرواتيا
هدف الأرجنتين "39": الأرجنتين 2-0 كرواتيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @HNS_CFF #TodosJuntos #Argentina #Vatreni pic.twitter.com/101rngDWd8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022
وتأهل منتخب التانجو إلى نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014، ليواجه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا يوم الأحد المقبل في النهائي.
وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.
ونجح البرغوث الأرجنتيني في أن يُسجل هدفه رقم 11 ليكون الهداف التاريخي لمنتخب التانجو في المونديال متفوقًا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ودييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف.
كما عادل ميسي، عدد مباريات الألماني لوثر ماتيوس بالمشاركة في 25 مباراة في كأس العالم.
هدف الأرجنتين "34": الأرجنتين 1-0 كرواتيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @HNS_CFF #TodosJuntos #Argentina #Vatreni pic.twitter.com/lgMiYE5BHc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022