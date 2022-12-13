ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022

نجح النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز الكبير على منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، صنع ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو الذي أحرزه اللاعب ألفاريز في الدقيقة الـ70.

وتأهل منتخب التانجو إلى نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014، ليواجه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا يوم الأحد المقبل في النهائي.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونجح البرغوث الأرجنتيني في أن يُسجل هدفه رقم 11 ليكون الهداف التاريخي لمنتخب التانجو في المونديال متفوقًا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ودييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف.