Icon

مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية

ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022

2022-12-13 الساعة 11:56
ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز الكبير على منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، صنع ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو الذي أحرزه اللاعب ألفاريز في الدقيقة الـ70.

وتأهل منتخب التانجو إلى نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014، ليواجه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا يوم الأحد المقبل في النهائي.

 

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونجح البرغوث الأرجنتيني في أن يُسجل هدفه رقم 11 ليكون الهداف التاريخي لمنتخب التانجو في المونديال متفوقًا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ودييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف.

كما عادل ميسي، عدد مباريات الألماني لوثر ماتيوس بالمشاركة في 25 مباراة في كأس العالم.

الأرجنتين وكرواتيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم