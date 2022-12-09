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بعد تمريرته الساحرة أمام هولندا

ميسي يكسر رقم الأسطورة Pele

2022-12-09 الساعة 11:25
ميسي يكسر رقم الأسطورة Pele
المواطن - محمد سمعه

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كسر الأسطورة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، رقم الأسطورة البرازيلية Pele، بعدما مرر ميسي تمريرة حاسمة أسفرت عن الهدف الأول لـ التانجو أمام منتخب هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ميسي يتفوق على Pele

وأصبح ميسي أكثر من قدم تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم وصلت إلى 5 تمريرات، متجاوزًا رقم Pele الذي قدم 4 تمريرات في هذه المرحلة.

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أهم أرقام أسود الأطلس في مونديال 2022

وكان الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وهولندا، انتهى بتقدم منتخب الأرجنتين بهدف دون رد سجله اللاعب مولينا في الدقيقة الـ35 بعد تمريرة متقنة من ميسي.

الأرجنتين وهولندا - ميسي

ويُعد مونديال قطر 2022 هو المونديال الأخير لـ ميسي حيث يأمل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز بالبطولة العالمية ووضع النجمة الثالثة على قميص المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز بمونديالي 1978 و1986.

ونجح ليونيل ميسي مرة واحدة في قيادة الأرجنتين لنهائي مونديال 2014 ولكنه خسر اللقب أمام المنتخب الألماني بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد تقابل مع المنتخب الهولندي في نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح متأهلًا لنهائي البطولة وقتها.

أما في كأس العالم عام 1998، تقابل المنتخبان في دور ربع النهائي وفازت هولندا على الأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف.

وسيواجه الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين، المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي في كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل.

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