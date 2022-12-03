ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022، بتقدم التانغو بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الأرجنتين ضد أستراليا المقامة على ملعب أحمد بن علي بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي التانغو، وطالبوا بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.
واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح النجم ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 32، لتشتعل المباراة بعد الهدف، بحثًا عن هز الشباك مجددًا في الدقائق المتبقية من الشوط الأول.
وواصل المنتخبان محاولاتهما، وسط تألق دفاعي، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا بتقدم التانغو بهدف نظيف.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بعدما أطاح بأمريكا من دور الـ16، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).