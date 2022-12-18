ميسي يُحيي الجماهير الأرجنتينية بعد الفوز بـ كأس العالم

حرص الأسطورة ليونيل ميسي على توجيه التحية للجماهير الأرجنتينية، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ التانجو.

وكان المنتخب الأرجنتيني فاز على منتخب فرنسا بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل.

يذكر أن البرغوث الأرجنتيني كان أعلن أن مونديال 2022 سيكون الأخير له على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

وأنهى ميسي مونديال 2022 في وصافة الهدافين برصيد 7 أهداف، بينما نال الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف البطولة.